L’Inter prenota il portiere: accordo verbale sulla cifra

L’ambiente Inter è totalmente focalizzato sull’impegno di domani in Champions League, fondamentale per il destino dei nerazzurri negli ultimi mesi di questa stagione. Tuttavia, la dirigenza pensa anche al futuro in diversi reparti. Uno dei più caldi sembre essere la porta.

Come riportato da calciomercato.com, l’Inter è alla ricerca di un nuovo portiere per la prossima stagione e sembra aver trovato il profilo più adatto: Bento Matheus Krepski dell’Atletico Paranaense. Il classe 1999 ha un contratto con i brasiliani fino al 2026, ma i nerazzurri avrebbero già strappato un’opzione verbale per lui da circa 15 milioni di euro.

Bento, in ogni caso, non è l’unico obiettivo che l’Inter osserva con attensione. Rimane sempre vivo, infatti, l’interesse per Di Gregorio del Monza, cresciuto proprio nelle giovanili nerazzurre. Da capire quale via vorrà perseguire la dirigenza interista nelle prossime settimane.

L’opinione di Passione Inter

I primi approcci dell’Inter per Bento risalgono già alla scorsa estate, anche se poi non ci furono i margini economici per l’acquisto. Chiaro, dunque, come il portiere brasiliano sia un portiere che piace ai nerazzurri. Rispetto a Di Gregorio, chiaramente, un suo arrivo richiederebbe un tempo di adattamento un po’ più lungo alla spalle di Sommer.