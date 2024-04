Con la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League ottenuta ieri sera grazie al successo contro l’Empoli, l’Inter si è già aggiudicata il primo colpo ufficiale del calciomercato 2024/25. Come stabilito la scorsa estate, infatti, è scattato automaticamente un obbligo di riscatto con il Monza.

Con la qualificazione alla nuova Champions League, l’Inter ha esercitato l’opzione di acquisto di Carlos Augusto. Dopo aver versato 4,5 milioni di euro per il prestito oneroso, il club nerazzurro dovrà pagare altri 7,5 milioni per il riscatto, per un affare complessivo da 12 milioni di euro.

Considerato il rendimento evidenziato in questa prima stagione a Milano dal classe 1999 e l’incredibile duttilità che ha consentito a Simone Inzaghi di utilizzarlo su più ruoli, per l’Inter a queste cifre si tratta chiaramente di un buonissimo affare di mercato.