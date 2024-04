Inzaghi concede più riposo: fissata la data della ripresa ad Appiano

L’Inter è riuscita a vincere senza troppe difficoltà la sfida contro l’Empoli, nonostante le possibili insidie sulla carta, legate alla sosta per le nazionali. Molti nerazzurri, infatti, erano tornati solo da pochi giorni ad allenarsi con la squadra, dopo lunghi viaggi, in alcuni casi anche intercontinentali.

Anche in questo senso si spiega la scelta di Simone Inzaghi di concedere due giorni di riposo alla squadra, come riportato da Sky Sport, con la ripresa degli allenamenti fissata per giovedì ad Appiano Gentile. Il tecnico ha voluto concedere a tutti l’occasione per ricaricare le pile, in vista della sfida contro l’Udinese di lunedì prossimo e del rush finale verso lo Scudetto.