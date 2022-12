Inter, Radu perde spazio alla Cremonese: futuro in Francia?

Il portiere di proprietà dell'Inter non sembra trovare continuità

Ionut Radu non sembra trovare pace. Dopo il clamoroso errore nell'unica presenza in campionato dello scorso anno, costata un'enorme fetta di Scudetto all'Inter, sembrava essersi ritrovato dopo una buona prima parte di stagione alla Cremonese, al netto di qualche svarione.