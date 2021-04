Inter, Ranocchia in scadenza: si lavora al rinnovo, ma la concorrenza inizia a farsi avanti

Quello tra l’Inter e Andrea Ranocchia è stato un rapporto complicato, soprattutto nel periodo in cui la squadra stentava e l’ex azzurro era capitano. Negli ultimi anni però il difensore ha capito l’importanza di essere un uomo spogliatoio in grado di dare una mano anche in campo quando necessario. Nonostante il suo passato ha accettato di buon grado il nuovo compito, eseguendolo alla perfezione e diventando una bandiera pur senza quasi mai giocare.

Ora però il contratto di Ranocchia si sta avvicinando rapidamente alla scadenza, prevista per il 30 giugno in arrivo. Come riportato dal noto esperto di mercato Nicolò Schira, il giocatore, come sempre, preferirebbe prolungare il rapporto con l’Inter, che è la sua prima scelta. Anche il club sembrerebbe ben disposto a rinnovare il contratto, ma le tante questioni spinose societarie in ballo, potrebbero rallentare il processo a pochi mesi dall’effettiva scadenza. Al momento infatti, nessun contatto concreto è stato avviato in tal senso tra le due parti.

Per questo le pretendenti stanno iniziando piano piano a farsi avanti, nel caso il calciatore rimanesse svincolato. Su tutte a pensare ad un possibile ingaggio di Ranocchia sarebbero Lazio e Sassuolo. Vedremo se alla fine il difensore riuscirà a proseguire la sua travagliata love story con i colori che ama.

