GdS – Quest’anno lo scudetto, poi l’Europa. Conte si prende l’Inter: presto colloqui per il rinnovo?

Antonio Conte e l’Inter, un legame che continua a rinforzarsi. Le polemiche che hanno contraddistinto il finale della scorsa stagione sembrano ormai lontanissime, ed in tecnico sta rinsaldando il suo rapporto con il mondo nerazzurro. Il coronamento del lavoro fatto fin qui potrebbe essere quello scudetto sempre più vicino, ma in quel di Appiano Gentile iniziano anche i ragionamenti riguardanti il futuro.

Conte ha infatti un contratto valido sino al 30 giugno 2022, con un ingaggio che salirà a 13.5 milioni di euro netti. Stando a quanto riferito da Gazzetta.it, al momento nessuno prende in considerazione l’ipotesi di una separazione. Il tecnico è molto felice ad Appiano Gentile, ed ha anche un rapporto con i calciatori definito “speciale”.

Ed allora, è inevitabile iniziare a pensare al futuro. Secondo il quotidiano rosa, già al termine di questa stagione potrebbe esserci un incontro per parlare del rinnovo di contratto, utile ad evitare di cominciare il prossimo campionato con un allenatore in scadenza. L’obiettivo non è solo quello di confermarsi in Italia, ma anche di allargare gli orizzonti per crescere in Europa.

Traguardo minimo per la prossima stagione, che il tecnico dovrebbe cominciare con la grande motivazione acquisita negli ultimi mesi, è il raggiungimento della fase ad eliminazione diretta di Champions League, mancata nelle ultime tre annate. Ma il sogno è quello di non porsi limiti, per continuare a crescere: magari con un rinnovo nel cassetto ed un progetto a lungo termine.

