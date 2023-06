Un Casadei bis? È la domanda che si stanno ponendo in questo momento i tifosi nerazzurri e che, in cuor loro, si augurano non accada. In passato la cessione prematura di un giovane della Primavera – come insegna ad esempio il caso Zaniolo – ha portato poi a dei grandi rimpianti. Ora il rischio si ripresenta con Enoch Owusu.

Il classe 2005, secondo quanto scrive TuttoMercatoWeb, avrebbe riscosso interesse dalla Spagna: il Villarreal sarebbe sulle sue piste e avrebbe individuato in lui un obiettivo concreto per il suo centrocampo. Sempre secondo TMW, al momento sarebbero in corso dei contatti tra le parti. La necessità dell’Inter di fare cassa non esclude che possa essere sacrificato sull’altare del bilancio.