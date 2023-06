Mercoledì 28 giugno, continua il lavoro serrato di Marotta e Ausilio sul mercato. Sempre calda la questione portiere, con Onana vicino al Manchester United e il casting per il sostituto che si arricchisce di un nuovo nome. L’Al Nassr tenta la mossa disperata per convincere Brozovic. Lautaro nel mirino del Real Madrid e Gnonto come possibile erede di Correa. Facciamo il punto della situazione con gli aggiornamenti principali di queste ore, andando in ordine di ruoli coinvolti.

Mercato Inter, portieri: fissato l’incontro con lo United per Onana, Trubin è il nuovo nome per sostituirlo

Sembrano sempre meno i giorni nerazzurri che restano ad Andrè Onana. Il portiere camerunese è molto vicino al Manchester United, che ieri ha incontrato Ausilio per discutere della trattativa – i nerazzurri hanno chiesto 50 milioni più bonus – e che ha fissato un appuntamento per venerdì con l’entourage dell’ex Ajax.

L’Inter è pronta intervenire sul mercato in caso di cessione: puntando, a costi ridotti, su un profilo esperto come Sommer, Navas o Lloris oppure lavorando a nuovo nome, Trubin dello Shakhtar.

Mercato Inter, centrocampo: l’Al Nassr vola a Zagabria per convincere Brozovic. Ma rimane la tentazione Barcellona

Ultima chiamata, o quasi. La trattativa tra Brozovic e l’Al Nassr ha subito una brusca frenata a causa delle alte richieste di stipendio del croato. I sauditi, che stanno iniziando a esaurire la pazienza, hanno deciso di intervenire con un segnale forte: nella giornata di oggi dovrebbero essere a Zagabria per provare a convincere direttamente il centrocampista. Ma sullo sfondo resta sempre viva l’opzione Barcellona, che offre meno – sia all’Inter che al giocatore – ma che stuzzica particolarmente le fantasie di Epic Brozo. I blagurana, però, attualmente hanno le mani legate sul fronte acquisti: prima bisogna cedere, magari Kessiè che può finire proprio in Arabia.

Mercato Inter, attacco: il Real interessato a Lautaro. Idea Gnonto al posto di Correa

La notizia arriva dalla Spagna: il Real sta cercando un nuovo attaccante e sarebbe interessato a Lautaro Martinez. Al momento non c’è in corso alcuna trattativa, ma i Blancos avrebbero contattato l’Inter per fissare un incontro in cui discutere dell’argomento per la prossima settimana. I nerazzurri, nel caso, chiederebbero almeno 80 milioni di euro.

Chi invece sembra piuttosto lontano da Milano è Correa, destinato ad andarsene dopo un biennio deludente. Qualora si concretizzasse l’addio, Marotta e Ausilio avrebbero sondato il nome di Gnonto, ex canterano interista che milita nel Leeds United, passato dalla Premier League alla Championship. Proprio la retrocessione renderebbe più agevole la trattativa con gli inglesi, che comunque chiedono tra i 15 e i 20 milioni. Probabile sia un’operazione da ultimi giorni di mercato.