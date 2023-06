D’Ambrosio saluta l’Inter: nessun rinnovo del contratto in scadenza

Dopo ben nove anni di permanenza in nerazzurro, l’Inter e Danilo D’Ambrosio sono pronti a dirsi addio. Il contratto del difensore centrale classe 1988 scadrà ufficialmente tra due giorni, e come sostiene Tuttomercatoweb non sembrano esserci spiragli per un rinnovo.

Arrivato dal Torino nel gennaio 2014, nel corso di queste otto stagioni e mezzo D’Ambrosio ha accumulato 284 presenze totali, condite da 21 gol e 20 assist. Inoltre, da qualche anno a questa parte era considerato l’uomo delle partite importanti, visto il grande apporto dato in match significativi della storia recente dell’Inter e la capacità di segnare gol molto pesanti.

Il peso a bilancio di D’Ambrosio si aggirava intorno ai 3,8 milioni di euro, complice un ammortamento quasi azzerato ma un ingaggio lordo da circa 3,7 milioni di euro totali. Quasi dieci anni di onorato servizio per Danilone, che saluterà certamente tra gli applausi e l’affetto del popolo interista.