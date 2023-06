Marcelo Brozovic punta i piedi e mette l’Inter in una situazione scomoda. Il croato non sembra interessato all’offerta dell’Al-Nassr, tanto che ieri non si sarebbe presentato di persona al meeting, previsto a Zagabria, con i dirigenti del club saudita.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come Brozovic non sembri seriamente intenzionato ad accettare l’offerta dell’Al-Nassr, qualunque sia l’offerta di contratto. Il motivo? Lui vorrebbe andare al Barcellona, anche a costo di un ingaggio molto più basso (solo 7 milioni di euro contro i 20 o 30 degli arabi).

Tuttavia, il Barcellona non ha libertà di manovra sul mercato, per note questioni finanziarie, e, pertanto, non può offrire all’Inter la cifra di cui ha bisogno per poter finanziare il proprio mercato. Brozovic, però, ci crede e il suo entourage avrebbe dato tempo una settimana ai catalani per presentare un’offerta. Poi chissà, forse a quel punto l’Al-Nassr diventerà una destinazione papabile.

L’opinione di Passione Inter

Dal punto di vista dell’Inter, la situazione di Brozovic rischia di creare un bel grattacapo: i nerazzurri hanno bisogno di cedere il croato per risparmiare sull’ingaggio, ma hanno anche bisogno di incassare dalla sua cessione (i 23 milioni dell’Al-Nassr) per poter reinvestire questi soldi sul mercato. L’opzione Barcellona non permetterebbe quest’ultima cosa, frenando, di fatto, qualsiasi operazione in entrata.