Marcelo Brozovic non sembra intenzionato ad accettare il trasferimento all’Al-Nassr. Una notizia che complica sensibilmente i piani dell’Inter, che avrebbe bisogno dei soldi derivanti dalla cessione del centrocampista croato per avanzare la propria offerta per Davide Frattesi.

Secondo La Gazzetta dello Sport, i contatti tra Marotta e Carnevali stanno proseguendo, ma l’amministratore delegato nerazzurro non può fare altro che temporeggiare, in attesa di capire se la trattativa tra Brozovic e i sauditi possa sbloccarsi.

Nel frattempo, però, l’Inter sta cominciando a valutare anche delle soluzioni alternative nel ruolo di mezz’ala. E, allora, potrebbe tornare di moda un vecchio obiettivo: si tratta di Yunus Musah del Valencia, in questi giorni seguito anche dal Milan e già cercato dai nerazzurri nella scorsa sessione di mercato invernale.

Il vantaggio del centrocampista statunitense potrebbe essere il costo dell’operazione, più basso di quello di Frattesi: gli spagnoli chiederebbero 25 milioni di euro, ma la sensazione è che sia possibile chiudere anche intorno ai 20.

L’opinione di Passione Inter

Le difficoltà nel cedere Brozovic rischiano di rallentare molto i piani dell’Inter. Visto l’interesse di altri club per Frattesi, è naturale che i nerazzurri comincino a valutare piste alternative, in modo da non rimanere con il cerino in mano nel caso l’operazione saltasse per qualsiasi motivo. Tuttavia, è evidente, anche per Musah bisognerà attendere che si sblocchi l’addio del centrocampista croato.