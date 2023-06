Il Manchester United è pronto a fare sul serio per André Onana e a breve dovrebbe arrivare l’offerta all’Inter. I Red Devils hanno risolto l’intrigo De Gea e sembra intenzionato a soddisfare la richiesta nerazzurra di 50 milioni più bonus.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che racconta anche del casting interista per il sostituto. L’obiettivo sarebbe spendere il meno possibile e affidare i pali a un portiere d’esperienza. In questo senso va letto l’interesse per Lloris, Navas e Sommer. Fuori budget, invece, Mamardashvili, con il Valencia che chiede circa 30 milioni di euro.

Tuttavia, si valutano anche altri due profili più giovani, entrambi in scadenza nel 2024: David Raya del Brentford e Anatolij Trubin dello Shakhtar Donetsk. Il costo di quest’ultimo dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro e un suo arrivo potrebbe non escludere anche quello di un portiere più esperto.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter è ormai certa di rinunciare ad André Onana e la scelta del suo sostituto sarà un’operazione abbastanza delicata. Raya e, soprattutto, Trubin sono le due ipotesi più interessanti, non perché la scelta di un portiere di esperienza non sia valida, ma perché potrebbe divenire complementare a quella di un profilo più giovane. In particolare con il quasi 22enne ucraino, l’opzione di affiancarlo potrebbe essere molto redditizia per il presente e per il futuro.