L’Inter pensa anche al futuro dei suoi giovani. Nella giornata di ieri, infatti, è arrivato il rinnovo di Mattia Zanotti, promettente terzino destro classe 2003, già da due anni aggregato alla prima squadra di Simone Inzaghi.

Il talento nerazzurro ha prolungato il suo contratto per altre due stagioni, ma, come riportato da Tutto Mercato Web, è pronto ad andare in presti al San Gallo, in Svizzera, per fare esperienza.

L’opinione di Passione Inter

La notizia del rinnovo di Zanotti è sicuramente positiva, perché dimostra come l’Inter voglia evitare di perdere i suoi talenti più importanti. Il prestito, inoltre, potrebbe essere un’ottima occasione per giocare con continuità tra i professionisti. Uno step potenzialmente importante nella sua crescita come calciatore.