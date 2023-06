L’Inter continua a cercare un acquirente per Robin Gosens, ormai destinato a lasciare i nerazzurri per cercare maggiore spazio in una nuova avventura. Nelle scorse settimane si era fatto avanti l’Union Berlino, ma ora l’interesse sarebbe sfumato.

È quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, secondo la quale per l’esterno tedesco sarebbe rifiorito, invece, l’interesse del Wolfsburg. Non c’è ancora nessuna offerta ufficiale, ma la richiesta dell’Inter è chiara: 15 milioni di euro. La stessa cifra che i nerazzurri hanno fatto al Bournemouth, altra squadra a chiedere informazioni per Gosens.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter è già pronta a sostituire Gosens in caso di addio, ormai sempre più probabile. I nerazzurri, infatti, hanno messo gli occhi da tempo su Carlos Augusto del Monza. Per l’esterno tedesco, invece, non sembra esserci altra soluzione per trovare maggiore spazio, vista la titolarità non discutibile di Dimarco, autore di una stagione eccezionale.