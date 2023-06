Davide Frattesi è l’obiettivo principale dell’Inter a centrocampo e anche il giocatore del Sassuolo sembra intenzionato ad accettare l’offerta dei nerazzurri, anche se l’accordo con il club emiliano sarebbe ancora da trovare

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, l’Inter non sarebbe disposta ad offrire una cifra superiore ai 23-24 milioni di euro, la cifra che dovrebbe arrivare dall’eventuale cessione di Brozovic. Una proposta inferiore alle richieste di Carnevali, che arrivano fino ai 40 milioni di euro.

A giocare a favore dell’Inter, come già detto, è proprio Frattesi, soddisfatto di un ingaggio che dovrebbe essere da 2.5 milioni di euro e dallo schieramento tattico prediletto da Inzaghi. Per questo motivo, avrebbe messo in secondo piano l’idea Roma.

I giallorossi, però, monitorano la trattativa, pur non volendo partecipare ad aste. Pinto, infatti, sarebbe pronto a un inserimento nel caso in cui dovesse tramontare l’ipotesi Inter, con un’offerta da massimo 30 milioni di euro.

L’opinione di Passione Inter

La situazione di Frattesi è in stand-by attualmente, perché l’Inter deve prima riuscire a finalizzare l’addio di Brozovic. Avere la preferenza del giocatore può essere un grosso aiuto per la dirigenza nerazzurra, che però non può tirare la trattativa troppo per le lunghe. I margini per una buona riuscita ci sono ancora, ma c’è bisogno di un’accelerata in tempi brevi, anche dal lato economico.