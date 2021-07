Mercato – Anche Mourinho s’iscrive alla corsa per Telles: l’Inter in buoni rapporti con lo United

Il giocatore non si è ambientato con i Red Devils e punta a essere ceduto

Il nome circola già da vari giorni, dopodiché i binari sui quali la vicenda potrebbe muoversi dipenderanno anche dai rapporti oltreché dai soldi che verranno messi sul tavolo: i rapporti di Alex Telles con il Manchester United, per cominciare, non sono idilliaci dopo una stagione di Old Trafford in cui il brasiliano ha racimolato la miseria di 6 presenze in campionato, sette in tutto l'anno. L'Inter sonda la pista già da qualche giorno (sarebbe un gradito ritorno e i Red Devils non cercano altro che venderlo), mentre nelle ultime ore - riferisce Tuttosport - se ne sarebbe interessato anche José Mourinho per la sua Roma.