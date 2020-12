La Gazzetta annuncia: “La Juventus vince la corsa per Rovella”. Affare definito, niente Inter

La corsa per arrivare a Nicolò Rovella sembra aver finalmente proclamato un vincitore. Anche se, purtroppo, non dovrebbe essere l’Inter. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, infatti, la Juventus sarebbe riuscita a sbaragliare la concorrenza ed assicurarsi il gioiello del Genoa per il futuro. Sarebbero circa 10 i milioni di euro spesi dai bianconeri per Rovella, che però resterà per altri due anni in prestito in Liguria per poi passare in bianconero dalla stagione successiva.

In scadenza di contratto a giugno, il presidente Preziosi non ha avuto modo di tirare troppo sul prezzo di mercato ed alla fine a spuntarla è stata la Juventus. Sul classe 2001 la concorrenza era folta ed anche l’Inter stava monitorando la situazione. Ora bianconeri e rossoblu lavorano per l’intesa definitiva che comprenderà anche delle contropartite tecniche da girare al Grifone.

