SM – La Lazio si inserisce per Gomez: aperta la sfida con l’Inter

Checché se ne dica, in sede di mercato il gemellaggio sarà messo da parte. L’Inter sembra essere sempre più vicina ad Alejandro Gomez, ormai fuori dal progetto Atalanta. Per regalare il trequartista argentino ad Antonio Conte, il club nerazzurro sta pensando di offrire i prestiti di Andrea Ranocchia e dell’ex Roberto Gagliardini alla società bergamasca. La trattativa, però, è posta in saluta dagli stessi Orobici, intenzionati a cedere El Papu solamente a titolo definitivo. A ritardare ancor di più la fumata bianca è ora l’inserimento della Lazio, spiega Sport Mediaset.

Già in passato sulle tracce di Gomez, i biancocelesti stanno tentando di formulare un nuovo assalto. Tare deve rimpiazzare Caicedo (destinato a vestire la maglia della Fiorentina) e starebbe pensando proprio all’argentino. Il diesse dei capitolini metterebbe sul piatto un biennale e uno stipendio di circa 2 milioni, più basso rispetto a quello offerto dall’Inter.

