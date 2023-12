Inter, Sanchez ha deciso: ecco la sua risposta ai milioni d’Arabia

Nel giro di pochissimi mesi, Alexis Sanchez si è ritrovato davanti ad un bivio: accettare le proposte faraoniche che periodicamente lo ‘tormentano’ dall’Arabia Saudita, oppure rimanere ancora ai più alti livelli del calcio europeo ed accettare il ruolo (marginale) che l’Inter gli ha ritagliato in questi mesi.

Secondo quanto scritto sulle pagine di Tuttosport, l’attaccante cileno non avrebbe esitato a rifiutare le ultime proposte ricevute dall’Al-Ittihad di Marcelo Gallardo e dall’Al-Ettifaq di Steven Gerrard per rimanere in maglia nerazzurra. Il Niño Maravilla già la scorsa estate aveva detto no al biennale da 20 milioni offerto dall’Al-Fateh, spingendo invece per tornare a Milano.

L’obiettivo di Sanchez è quello di arrivare nel migliore dei modi sotto l’aspetto fisico e della competitività all’appuntamento con la Copa America dell’estate 2924, in programma negli Stati Uniti dal 20 giugno al 14 luglio. Il centravanti cileno, inoltre, è convinto di poter ancora dare una grossa mano all’Inter nella fase calda della stagione, si sente sicuro della sue qualità ed è pronto a contribuire attivamente alla corsa alla seconda stella.

Al termine di questa stagione, invece, si prevede un addio dal calcio europeo verso lidi meno competitivi, ma certamente più ricchi. E stavolta, definitivamente, non ci sarà spazio per altri ritorni avventurosi e inaspettati.