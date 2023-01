Nuova scadenza per Skriniar. E intanto Dumfries continua a deludere…

L'offerta a Skriniar infatti è impossibile da alzare ulteriormente e ora tutto dipende dal giocatore, che però finora si è "nascosto". Anche qualora volesse andarsene e non rinnovare però, pare che ormai al momento l'Inter non voglia cederlo a gennaio , ma trattenerlo fino alla fine del contratto. A tenere banco però non è solo Skriniar.

In casa nerazzurra si cerca di capire anche cosa fare con Dumfries. Le sue prestazioni stanno deludendo parecchio, anche troppo considerato il bel Mondiale. Per questo non è da escludere del tutto che l'Inter possa cederlo già a gennaio. Se continuasse così fino a giugno infatti, la sua valutazione rischierebbe di crollare. E la società ha bisogno come il pane dei possibili 60 milioni derivanti dal suo addio. Occhio quindi a Bayern Monaco e soprattutto Chelsea, scatenato sul mercato.