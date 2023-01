Dove vedere Inter-Parma, probabili formazioni e tabellone Coppa Italia

Le ultimissime informazioni sugli ottavi di finale di Coppa Italia

Antonio Siragusano

Dopo il trionfo della passata edizione, l'Inter questa sera alle 21.00 torna a scendere in campo a San Siro per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Davanti ai nerazzurri ci sarà il Parma di Fabio Pecchia, formazione che milita nel campionato di Serie B ma con una rosa ben allestita che punta alla promozione nella massima divisione. Una responsabilità doppia per la formazione nerazzurra che avrà l'obbligo di rispettare le attese della vigilia e di difendere il titolo conquistato lo scorso anno ai danni della Juventus.

Una finale che, in virtù delle combinazioni del tabellone, non potrà ripetersi in questa edizione. Qualora sia i nerazzurri che i bianconeri dovessero andare avanti nella competizione, andrebbero inevitabilmente ad incrociarsi in semifinale. Mentre, dall'altra parte del tabellone, sono Napoli e Milan le due teste di serie. Va ricordato che a partire da quest'anno non sarà più valida anche in Coppa Italia la regola del gol in trasferta, la quale interesserà solamente andata e ritorno delle due semifinali.

Inter-Parma sarà visibile in chiaro su Canale 5 per tutti i tifosi. Match che verrà trasmesso anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, in maniera completamente gratuita. Basterà infatti registrarsi sul portale e selezionare l'evento desiderato dalla sezione 'dirette'. In virtù delle numerose assenze per Simone Inzaghi, andiamo a vedere quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni di Inter-Parma.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-PARMA — INTER (3-5-2): Onana, D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro, Correa. All. Inzaghi.

PARMA (4-2-3-1): Buffon, Delprato, Osorio, Valenti, Oosterwolde; Estevez, Juric; Bernabè, Vazquez, Man: Inglese. All. Pecchia.