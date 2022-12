Inter-Skriniar, nessuno strappo: sale di nuovo l’ottimismo

Il faccia a faccia tra gli uomini mercato nerazzurri e l'entourage del giocatore sembra infatti aver dato un esito piuttosto positivo, nonostante i tanti dubbi della vigilia. Il silenzio di Skriniar era stato interpretato come una chiara volontà di partire, invece sembra che lo slovacco sia sinceramente interessato alla proposta dell'Inter. L'incontro di ieri non è stato risolutore, per quanto molto positivo. Le parti hanno deciso di riparlarne dopo le feste, con il possibile, e si spera stavolta decisivo, nuovo incontro fissato indicativamente per metà gennaio.