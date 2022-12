LeoVegas.News: “Inter partner ideale. Sponsor di maglia? Vedremo”

PARTNERSHIP INTER -"Per quanto riguarda l'Inter, una sponsorizzazione sportiva non è mai figlia di un'occasione, ma rientra sempre in una strategia più ampia in grado di generare una forte brand awareness e avere un impatto positivo sulla community dei tifosi. In particolar modo, poi, l'Inter è una squadra talmente importante a livello mondiale che non può annoverarsi tra le occasioni improvvise, bensì è il risultato di un attento studio e di un'analisi approfondita che ci ha portato ad individuare nella squadra nerazzurra il partner ideale per il nostro brand. Con l'Inter, invece, c'è una forte condivisione sull'approccio culturale al digital entertainment che coinvolge ed emoziona i tifosi nerazzurri e gli amanti del calcio più in generale, grazie allo sviluppo di contenuti e attività molto creative e interessanti per i nostri utenti”.