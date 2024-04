L’Inter ha solo un sogno in difesa: “Trattativa difficilissima”

Il prossimo mercato dell’Inter è ancora in divenire, ma sembra chiaro come uno degli obiettivi sia rinforzare la difesa con un investimento importante. E sul taccuino dei dirigenti nerazzurri c’è un nome che rappresenterebbe l’unico sogno per il reparto arretrato.

Il nome è quello di Alessandro Buongiorno del Torino. Come riportato da Tuttosport, però, la trattativa si prospetta essere difficilissima, a causa della richiesta molto dei Granata, di almeno 40 milioni di euro. Ecco perché l’Inter starebbe valutando diverse alternative più abbordabili.

I nomi principali sono Schuurs, proprio del Torino, e Bijol dell’Udinese, per quanto riguarda la Serie A. Altri profili potenzialmente validi sono quelli di Nicolas Valentini, in rotta con il Boca Juniors, e le novità Eric Garcia e Rafa Marin, di Barcellona e Real Madrid, entrati nel taccuino di Ausilio.