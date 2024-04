Capo Curva Milan: “Stella di cartone. Nessuna festa da rovinare”

Luca Lucci, capo della Curva Sud del Milan, ha voluto mandare un messagio al suo allenatore, Stefano Pioli, visti gli ultimi risultati deludenti e l’imminente derby contro l’Inter, che potrebbe regalare lo scudetto ai nerazzuri.

Un post polemico, nel quale è stata tirata in mezzo la stessa squadra nerazzurra, sminuendo il peso della gara di lunedì, affermando che “non c’è nessuna festa da rovinare o vittoria da impedire” e come la seconda stella dell’Inter sia “di cartone”, e arrivata dopo “una stagione piatta”.

Questo il passaggio del suo post Instagram in cui si fa riferimento all’Inter:

“Lunedì arriva un derby che darebbe alle merde un significato particolare nella vittoria della loro stella di cartone, dopo una stagione piatta, con un scudetto mai in discussione e mai combattuto (da noi in primis) privo totalmente di fascino e conquistato ormai da mesi.

Non c’è nessuna festa da rovinare o vittoria da impedire perché i giochi sono fatti da tempo, per noi cambierà ben poco perché il Derby, cartone o no, ha sempre un’importanza suprema, ma se da una parte il risultato conterà per lo smacco che desiderano infliggerci, da parte nostra ci deve essere la fottuta voglia di portare a casa la stracittàdina che ormai da troppo tempo manca!”