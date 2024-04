Inter, invasione TOTALE ad Appiano Gentile: è già clima SCUDETTO

E’ ormai solamente questione di giorni prima che l’Inter si aggiudichi aritmeticamente il suo ventesimo scudetto. Un traguardo che, come ripetiamo da settimane, potrebbe già arrivare lunedì sera nell’attesissimo derby contro il Milan.

Formazione rossonera che arriva da una brutta eliminazione in Europa League contro la Roma e che si presenterà a San Siro con lo scopo di rovinare la festa ai nerazzurri, dopo aver mancato tutti gli obiettivi stagionali fissati dal club.

Per caricare l’Inter alla vigilia di un derby che, per forza di cose, vedrà a San Siro una maggioranza di tifosi rossoneri, la Curva Nord ha già organizzato una visita fuori da Appiano Gentile alla vigilia del derby per sostenere i ragazzi di Simone Inzaghi.

Come scritto da La Gazzetta dello Sport, è prevista una marea di tifosi nerazzurri con bandiere e striscioni per trasmettere ai giocatori tutto il proprio calore. Come avvenuto più volte in passato, calciatori, dirigenti e staff tecnico varcheranno con ogni probabilità i cancelli della Pinetina per godersi dal vivo uno spettacolo nerazzurro e trovare la giusta carica per affrontare il derby.