Addio Dumfries: due nomi in lista, ma occhio al colpo da 20 milioni

Denzel Dumfries ha il contratto in scadenza nel 2025 e le trattative con l’Inter si sarebbero fermate da un po’ di tempo. Un suo rinnovo non è ancora del tutto da escludere, ma il nome dell’olandese è uno dei principali indiziati in casa nerazzurra per una cessione.

L’addio di Dumfries, infatti, permetterebbe di finanziare il mercato. A quel punto, però, ci sarebbe bisogno di intervenire sul mercato per un suo sostituto. I nomi principali sembrano essere quelli di Yukinari Sugawara dell’AZ Alkmaar e di Aaron Wan-Bissaka del Manchester United, come riportato da calciomercato.com

Tuttavia, è emerso nella giornata di ieri anche l’interesse per Marc Pubill dell’Almeria. Lo ha riportato TuttoMercatoWeb, il quale sottolinea come la valutazione del giocatore sia di almeno 20 milioni di euro, con anche un possibile derby di mercato con il Milan da dover affrontare.