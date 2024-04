Maglia speciale Inter nel derby: nuova patch sulla manica

Maglia speciale preparata dall’Inter in occasione del derby contro il Milan di lunedì 22 aprile. Come riportato dalla società nerazzurra con un comunicato ufficiale, in occasione dell’Earth Day il club “metterà i propri colori a servizio del pianeta Terra, per puntare i riflettori sulla crisi climatica e di biodiversità che sono le principali minacce del nostro tempo. Dimostrando grande sensibilità, infatti, la società nerazzurra ha deciso di sostenere la campagna del WWF Italia “Il Panda Siamo Noi” portando in campo gli ‘Ext1nction Numb3rs’, ovvero i numeri che spiegano in maniera inequivocabile la crisi di natura che stiamo vivendo”.

Questi i dettagli della patch sulla maglia dell’Inter: “In occasione del derby di Milano, sulla manica di ogni maglia della rosa interista sarà applicata una patch che racconta un dato o un messaggio di mobilitazione collegato al numero del giocatore che la indossa. L’obiettivo è di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’emergenza ambientale che caratterizza il nostro presente e rischia di compromettere in maniera sempre più impattante il nostro futuro”.