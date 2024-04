Rinnovo Inzaghi, nuovo annuncio: “Deve avere garanzie”

Intervenuto sulla permanenza di Inzaghi all’Inter sul canale ufficiale di Cronache di spogliatoio, Fabrizio Biasin si è sbilanciato in merito permanenza di Inzaghi sulla panchina dell’Inter anche nella prossima stagione, non dando per scontato al 100% il suo rinnovo di contratto, per quanto molto probabile.

Queste le sue parole:

“Percentuale di permanenza di Inzaghi? 90%. Perché devi ancora incontrarti, devi avere delle minime garanzie. Comunque sia non puoi mai dire 100%. Inzaghi ha detto l’altro giorno che non ci sarà nessun problema. Lo ha detto anche Marotta? Diceva così anche di Skriniar. Scherzo, sono davvero molto tranquillo”.