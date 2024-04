Svolta Lautaro: offerta MONSTRE e firma immediata

Tutto pronto in casa Inter per la festa del ventesimo Scudetto. Un titolo che potrebbe arrivare già lunedì sera nel derby contro il Milan in caso di successo dei nerazzurri. Per Lautaro Martinez si tratterà del secondo campionato conquistato all’Inter, il primo però da Capitano.

Proprio nel futuro di Lautaro Martinez emergono novità importanti. Com’è noto, infatti, l’attaccante argentino tratta da mesi il rinnovo di contratto con l’Inter insieme al suo agente Alejandro Camaño. Nonostante la scadenza nel giugno 2026, infatti, la volontà del club nerazzurro è quella di blindare a lungo il proprio leader.

Come scritto da La Gazzetta dello Sport, una volta conquistato aritmeticamente lo Scudetto arriverà la tanto attesa firma di Lautaro sul nuovo contratto. Un accordo monstre che legherà il capitano nerazzurro all’Inter fino al giugno 2029, per un ingaggio netto da 9 milioni di euro a stagione bonus compresi. Un affare da circa 90 milioni di euro lordi per i prossimi cinque anni che il club dovrà sostenere.