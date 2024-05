Inter sul baby talento della Liga. AS: “Colpo da 25-30 milioni”

C’è ancora tempo prima dell’inizio ufficiale del calciomercato, ma l’Inter si sta già muovendo per sondare il terreno e trovare diversi obiettivi sui quali investire. Un nome nuovo potrebbe arrivare dalla Spagna ed è stato rilanciato in queste ore da AS.

I nerazzurri, infatti, sarebbero pronti a contendere al Liverpool, il fantasista del Las Palmas, Alberto Moleiro. Il 20enne spagnolo ha una clausola rescissoria da 60 milioni di euro, ma il suo addio potrebbe arrivare anche per una cifra intorno ai 25-30 milioni di euro.

Non solo i nerazzurri e i Reds sul giocatore. In Spagna, infatti, Moleiro piace anche Real Betis e Villarreal sono interessate a lui.

L’opinione di Passione Inter

Per competere con il Liverpool in un duello di mercato, l’Inter dovrà essere brava a lavorare ai fianchi il club e il giocatore. La disponibilità economica degli inglesi è molto più alta e se si dovesse scatenare un’asta difficilmente i nerazzurri potrebbero tenergli testa.