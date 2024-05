VIDEO – Adani ironico: “Con il Sassuolo erano ancora ubriachi”

La sconfitta dell’Inter contro il Sassuolo ha sorpreso in molti. I nerazzurri hanno giocato una brutta partita al Mapei Stadium, a meno di una settimana dalla lunga festa Scudetto per le strade di Milano. Un dettaglio sottolineato in modo ironico da Daniele Adani, nel suo commento all Domenica Sportiva.

Questo il video: