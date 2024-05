Inzaghi manda segnali alla dirigenza: ha una sola priorità

Le parole di Simone Inzaghi al termine di Sassuolo-Inter sono state un segnale bbastanza chiaro: c’è bisogno di rinforzare la rosa per la prossima, lunga ed estenuante stagione. In particolare, la priorità del tecnico sembra essere una sola: aggiungere una quinta punta.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il tecnico vuole un altro elemento per allungare le rotazioni in attacco. Tanto da rinunciare a investimenti in altri reparti. Lo ribadirà ai dirigenti nel summit in programma a fine mese.

Inzaghi si sente coperto in ogni reparto, al netto della possibile uscita di Dumfries, ed è disposto a rimandare al 2025 l’investimento in difesa, dando piena fiducia alla coppia composta da Acerbi e De Vrij, con la possibilità di adattare anche Bastoni come perno centrale. Il tecnico ha bisogno di un altro attaccante. Questa è la sua richiesta.