Non solo il prezzo: l’Inter ha un altro ostacolo per Gudmundsson

Albert Gudmundsson è il grande colpo che l’Inter spera di riuscire a piazzare in estate, forte anche della volontà dell’islandese di vestire il nerazzurro. Tuttavia, l’operazione per il suo approdo a Milano è tutt’altro che in discesa.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, l’esborso economico per il giocatore del Genoa è il primo grande ostacolo. Servono più di 35 milioni di euro e i dirigenti dell’Inter stanno provando a mettere in piedi una formula simile a quella già usata per Frattesi. Si viaggia verso il prestito con obbligo di riscatto.

Tuttavia, scrive sempre il quotidiano romano, c’è un altro muro da scavalcare: le liste UEFA. Zielinski e Taremi prenderanno il posto di Klaassen e Sanchez, mentre gli altri innesti dovranno rispettare i criteri imposti dall’organo di controllo del calcio europeo. Per rientrare nei parametri continentali, infatti, i nerazzurri dovranno necessariamente escludere un giocatore.