Biglietti Inter-Lazio: tutte le info sulla vendita e sulla festa Scudetto

La Lega Serie A non ha ancora annunciato la data ufficiale, ma Inter-Lazio si giocherà nel week-end del 18 e 19 maggio. Sarà l’ultima gara casalinga dei nerazzurri e sarà l’occasione per la consegna del trofeo di Campioni d’Italia. Per questo evento speciale, il club ha preparato una grande festa.

Come comunicato dal club sul proprio sito ufficiale, infatti, si esibiranno in concerto Luciano Ligabue e Tananai, entrambi grandi tifosi nerazzurri. Il primo canterà “Urlando contro il cielo”, brano che accompagna i gol dell’Inter da oltre 20 anni; il secondo, invece, canterà il pezzo composto per celebrare la vittoria dello Scudetto, “Ho fatto un sogno”.

Al momento, ci sarebbero oltre 150mila richieste per l’acquisto dei biglietti, la cui vendita partirà domani, martedì 7 maggio. Queste tutte le info rilasciate dal club:

La vendita dei biglietti per Inter-Lazio aprirà martedì 7 maggio alle 10:30 e sarà dedicata agli abbonati alla stagione 2023/2024, che ancora una volta potranno usufruire di uno dei vantaggi più importanti a loro dedicati e acquistare per primi fino a due tagliandi per i propri amici interisti.

e sarà alla stagione 2023/2024, che ancora una volta potranno usufruire di uno dei vantaggi più importanti a loro dedicati e acquistare per primi fino a Mercoledì 8 maggio sarà la volta dei Soci Inter Club : potranno acquistare massimo 4 tagliandi , purché tutti per Soci attivi nella stagione in corso.

: potranno acquistare , purché tutti per Soci attivi nella stagione in corso. In caso di disponibilità residue, dal 09/05 potranno continuare ad acquistare tagliandi sia gli abbonati che i Soci Inter Club.

Al termine delle fasi prioritarie riservate ad abbonati e soci Inter Club, le ultimissime disponibilità saranno messe in vendita libera venerdì 10/05.

Inoltre, “In occasione di Inter-Lazio non sarà attivo il cambio utilizzatore. Non sarà dunque possibile cedere biglietti o abbonamenti”.