Behrami in diretta: “Il nuovo Colpo a ZERO per l’Inter in Attacco”

Il mercato dell’Inter per la prossima estate è ancora tutto da decifrare, ma alcuni obiettivi sembrano essere già chiari: i nerazzurri andranno a caccia di un altro rinforzo in attacco. Tuttavia, la possibilità di spesa è limitata e, come già da un po’ di anni, i nerazzurri faranno molta attenzione alle occasioni a costo zero (come Taremi e Zielinski).

Un nome papabile in questo senso lo ha fatto Valon Behrami a DAZN, nel post-partita di Sassuolo-Inter. L’ex calciatore e opinionista, infatti, ha consigliato l’acquisto di Iker Muniain, in scadenza di contratto a giugno con l’Athletic Bilbao. Queste le sue parole:

“Puo fare diversi ruoli, può cambiarti la partita in corso. Ha 32 anni, perciò ha anche l’età giusta per capire che non può giocare tutte le partite. Ed è uno che ha sempre fatto il leader e incanalato bene può alzare davvero il livello dell’Inter in alcune partite”.

Nato il 19 dicembre 1992, Muniain è un esterno d’attacco, che però ha giocato in praticamente tutti i ruoli dal centrocampo in sù, agendo anche da prima o seconda punta. Capitano del club basco, vanta 558 partite, con 75 gol e 70 assist.