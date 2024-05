Trevisani: “Lautaro va in pausa ogni anno. Non gli darei 10 milioni”

Il rinnovo di Lautaro Martinez è uno dei temi centrali nel futuro dell’Inter e la firma non sembra essere lontana. Ad esprimere dei dubbi su questa operazione ci ha pensato Riccardo Trevisani, durante la trasmissione Pressing.

“La pausa che c’è a livello realizzativo e c’è tutti gli anni, perché per ottanta-novanta giorni in cui va in sciopero, è una valutazione complessiva del giocatore che devi fare, oltre al fatto che le presenze in Champions League sono tanti e i gol sono pochi, l’assenza ogni campionato per tre mesi è un altro fattore. Dopodiché parliamo di un mostro, di un giocatore formidabile, per arrivare alla categoria sopra dei supercampioni manca un pezzo. Il livello di chi prende 10 milioni l’anno, secondo me è superiore”.

“Io se Lautaro mi dicesse 10 o niente, io tendere a fare più niente che 10. L’Inter ha perso Lukaku e Dzeko, 700 gol in 2, ha preso un giocatore che aveva fatto 6 gol all’anno e il direttore sportivo dell’Inter c’ha visto un centravanti e solo lui l’ha visto perché faceva l’esterno, e l’Inter è andata meglio che con Lukaku e Dzeko. C’è una cosa che non manca nel mondo: i calciatori”.