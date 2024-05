Salta un obiettivo dell’Inter. Dall’Inghilterra: “Vicino alla Premier”

Periodo di sondaggi e valutazioni in casa Inter, con la volontà di capire quali potranno essere i reali obiettivi per il prossimo calciomercato. E, come da consuetudine per la dirigenza nerazzurra, ci sono anche alcuni profili a parametro zero.

Mario Hermoso era uno di questi, ma il suo destino non sembra essere a Milano. Come raccolto da CaughtOffside, il difensore dell’Atletico Madrid sembra ormai lontano dal rinnovo con il club spagnolo, pronto a una nuova avventura. Che però sarà in Premier League.

Tra i vari club in giro per l’Europa, su di lui c’è molto forte l’Aston Villa, che potrebbe convincere il giocatore ad abbracciare questa nuova sfida in caso di qualificazione alla prossima Champions League del club di Londra. Sempre in Premier League, sembra essere molto allettante l’ipotesi Newcastle, nonostante un’ultima stagione abbastanza deludente.