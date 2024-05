Sacchi chiede SCUSA a Inzaghi: “L’ho bastonato per un motivo”

Sono arrivate le scuse ufficiali da parte di Arrigo Sacchi nei confronti di Simone Inzaghi. L’ex tecnico, a margine della consegna del premio Bulgarelli, al fianco dell’allenatore nerazzurro ha finalmente ammesso: “Quest’anno l’Inter ha vinto con merito”.

Solo parole al miele nei confronti del tecnico dell’Inter, elogiato da parte dell’ex rossonero: “È un ragazzo d’oro: io qualche volta l’ho bastonato, ma ho sempre cercato di spingerlo. E sono molto contento che stia facendo questo tipo di percorso. È diventato uno stratega”. Un netto passo indietro da parte di Sacchi che in passato aveva definito “approssimativo” e “vecchio” il calcio proposto dalla squadra di Inzaghi.

L’ex allenatore ha poi chiuso il suo intervento con una considerazione generale: “Con la furbizia non si va da nessuna parte, il calcio è uno sport collettivo, si gioca un undici. Ma poche squadre italiane giocano in undici e si può migliorare da questo punto di vista. Come Paese non giochiamo da squadra, è difficile riuscire a farlo a meno che non si vada a cercare delle persone affidabili, persone che danno tutto quello che possono”.