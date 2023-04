Proseguono giorno dopo giorno i contatti tra l’Inter e l’entourage di Alessandro Bastoni. Il centrale classe 1999, in scadenza nel giugno 2024, sta trattando con il club nerazzurro un nuovo contratto a cifre più alte rispetto ai 2,8 milioni guadagnati attualmente. A tal proposito, sembrerebbe essere aumentato l’ottimismo tra le parti in vista di un accordo definitivo.

Secondo quanto riferito da calciomercato.com, dopo una prima offerta da 4,5 milioni più bonus formulata dall’Inter, l’intesa potrebbe essere raggiunta sui 6 milioni più bonus. Una cifra che il club nerazzurro non ha ancora raggiunto, ma che riuscirebbe a strappare il sì totale del calciatore.

Serviranno sicuramente altri incontri tra le parti, anche se il chiaro obiettivo dell’Inter è quello di raggiungere un accordo ufficiale entro la fine della stagione. In Premier, infatti, non si è mai spento l’interesse del Manchester City di Pep Guardiola, da anni grande estimatore di Bastoni e pronto ad irrompere in caso di complicazioni sul rinnovo.