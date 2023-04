Retegui nel mirino della Bundesliga: nuova rivale per l’Inter

Come ci si poteva attendere, l’attenzione mediatica è comprensibilmente scemata nei confronti di Mateo Retegui dopo i riflettori della Nazionale. L’attaccante italo-argentino, che con la maglia Azzurra ha messo a segno due reti in due partite, non ha perso il vizietto anche con la maglia del Tigre. Nell’ultimo turno di campionato, infatti, il calciatore nel mirino dell’Inter ha timbrato ancora una volta il cartellino regalando ai suoi la vittoria con un gol al 99′ contro il Lanus.

LEGGI ANCHE Le probabili formazioni di Salernitana-Inter: Inzaghi coi titolarissimi

Per quanto riguarda il mercato, l’impressione è che in estate Retegui potrà finalmente approdare nel calcio europeo. Sulle sue tracce vi sono diversi top club, tra cui l’Inter che da tempo intrattiene contatti con il suo entourage per averlo. Il club nerazzurro dovrà comunque guardarsi le spalle dalla concorrenza italiana di squadre come Milan e Lazio ma non solo, visto che anche Premier League e Bundesliga sembrano essersi accorti dell’attaccante.

A tal proposito, come riportato dai Sky Sport, nelle scorse ore si è registrato un forte pressing da parte dell’Eintracht Francoforte nei confronti di Retegui. Va ricordato che il Tigre dovrà prima riscattare per circa 2 milioni di euro il 50% del suo cartellino in prestito dal Boca Juniors e successivamente aprire alla cessione in Europa.