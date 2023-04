“Back soon”, tradotto “Torno presto”. Questa la descrizione del post Instagram di ieri di Hakan Calhanoglu. Già, ma con “presto” cosa intende? Se lo chiede anche La Gazzetta dello Sport, che nella sua edizione odierna tratta le condizioni dei due grandi infortunati in casa Inter: il turco e Milan Skriniar.

CALHANOGLU – Secondo la rosea, fin qui il centrocampista ha svolto solo un lavoro di fisioterapia, anche se tra oggi e domani è previsto un suo ritorno in campo. Nonostante la distrazione muscolare all’adduttore destro accusata solo la scorsa settimana in nazionale, lo staff medico nerazzurro è piuttosto ottimista e non va escluso un suo rientro lampo già martedì per l’andata dei quarti di Champions con il Benfica: complicato, ma non impossibile. Senza dubbio, si tratterebbe di un recupero fondamentale per Inzaghi.

SKRINIAR – Per il difensore slovacco, invece, la via del rientro è ancora piuttosto in salita. Da considerarsi praticamente certa la sua assenza in Portogallo: continua il lavoro differenziato sul campo, ma il dolore alla schiena non sembra andarsene. Il nervo sciatico fa ancora male. E quindi con il Benfica il braccetto di destra sarà ancora Darmian o, in alternativa, la carta a sorpresa D’Ambrosio, che non ha sfigurato con la Juventus.