Con ancora addosso le scorie di quanto accaduto nella semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus, l’Inter torna in campo oggi per una delicatissima sfida con la Salernitana. All’Arechi, andrà in scena l’anticipo della 29a giornata di Seria A, con calcio d’inizio alle 17. Un orario strano, giustificato dall’imminente sfida di Champions tra i nerazzurri e il Benfica. Gli uomini di Inzaghi, però, non possono distrarsi e devono mantenere la concentrazione sul campionato: i bonus sono finiti e ulteriori passi falsi non sono accettabili.

Per questo motivo, ci saranno alcuni cambi nell’undici titolare, ma senza un eccessivo stravolgimento della formazione tipo dei nerazzurri. In attacco, come riporta La Gazzetta dello Sport, tornerà la Lu-La, con Lukaku sempre in cerca del cambio di passo, e con Lautaro Martinez desideroso di ritrovare il gol, dopo alcune giornate di digiuno. Sarà la terza coppia d’attacco diversa nelle ultime 3 partite. Inzaghi, evidentemente, sta ancora cercando la soluzione migliore per risolvere il problema della sterilità offensiva nerazzurra.

Per il resto, cambieranno le fasce, con Dumfries e Gosens di nuovo titolari. In difesa previsto il ritorno di De Vrij, con Acerbi che si sposterà sul centro sinistra. A centrocampo, invece, ballottaggio Brozovic-Asllani, con il croato leggermente favorito.

Queste le probabili formazioni di Salernitana-Inter: