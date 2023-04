La preoccupazione di Zhang legata al debito contratto con Oaktree è normale. La situazione va risolta al più presto, perché questo stato di incertezza crea un evidente danno all’Inter in primis. I nerazzurri si trovano in questa situazione economicamente instabile ormai da parecchio tempo e proseguire su questa strada ancora a lungo non può essere un’opzione credibile.

Come raccontato anche da Marco Bellinazzo, Zhang è molto affezionato all’Inter, e ciò è ammirevole. Tuttavia, ora non basta più: va trovata al più presto una soluzione che possa fare il bene del club.