Il vero tifoso si vede nei momenti di difficoltà, quando la squadra va male. Questo messaggio chiaro ha voluto trasmettere la Curva Nord all’Inter e a tutti i sostenitori nerazzurri. In una storia sul proprio profilo Instagram, la parte più calda del tifo chiede a tutto il popolo interista di sostenere i ragazzi di Inzaghi a prescindere dagli ultimi risultati deludenti. Anzi, a maggior ragione adesso, con davanti un aprile infuocato con ancora otto partite da disputare. E perché “i conti si fanno alla fine, siamo ancora artefici del nostro viaggio”, si legge nella parte finale del comunicato, riportato di seguito in versione integrale:

“Popolo neroazzurro,

Abbiamo iniziato il mese di aprile, un mese ricco di impegni, match decisivi che decideranno il nostro

destino. È fondamentale fare quadrato, unirsi e sostenere i ragazzi fino alla morte, come ogni interista vero fa nonostante i passi falsi che ci sono stati. Tutti km farti, tutti i sacrifici, tutta la passione che ci stiamo mettendo amplifichiamola al massimo, trasmettiamo alla squadra i nostri sentimenti, il nostro interismo viscerale che nessuno può capire. Dobbiamo essere la carta che fa la differenza, anche oggi di venerdì santo saremo vicini alla squadra, martedì saremo a Lisbona per la partita della vita! Fuori i secondi, sia noi sugli spalti che voi in campo! Onorate la maglia che portate, i conti poi si faranno alla fine del viaggio, siamo artefici del nostro destino, lottiamo fino alla campana e non avremo rimpianti! UNITI COME UN’UNICA ENTITÀ!

NIENTE SCUSE, CREDERCI SEMPRE!!!”