Arrivano aggiornamenti per l’Inter sul fronte societario. Con la squadra impegnata sul campo a conseguire obiettivi fondamentali anche in chiave economica, si è tornati a parlare anche del futuro della società attualmente guidata dal presidente Steven Zhang. In particolare, Investcorp sarebbe tornata a esaminare il dossier dell’Inter. Lo riporta Il Sole 24 Ore.

Il gruppo finanziario del Bahrein starebbe valutando la fattibilità dell’operazione dallo scorso dicembre per entrare a far parte del club nerazzurro. Sebbene non vi siano conferme ufficiali, Investcorp starebbe cercando di formare un consorzio di investitori, molto probabilmente tutti di provenienza bahreinita.