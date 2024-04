Inter, vertice decisivo per Bento: interviene Julio Cesar

Smaltita la prima parte di festeggiamenti per lo Scudetto, che proseguirà a San Siro il prossimo 19 maggio con la consegna ufficiale del trofeo e il concertone con artisti di fede nerazzurra, l’Inter è tornata a lavorare al mercato della prossima estate.

Tra i vari nomi seguiti dai dirigenti nerazzurri, si sta per entrare nella fase calda di una trattativa in particolare. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nei prossimi giorni andrà infatti in scena un vertice decisivo per Bento, il forte portiere brasiliano che l’Inter segue da oltre un anno.

Tra i numerosi agenti che gravitano intorno all’estremo difensore dell’Athletico Paranaense, la società interista punta a fare affidamento sulla mediazione del grande ex Julio Cesar, avendo già strappato il sì del calciatore ormai da tempo. Per anticipare la concorrenza inglese, però, servirà trovare al più presto un accordo anche con il club brasiliano.

Nonostante la clausola da 60 milioni di euro, la richiesta per lasciarlo andare ammonta a 20. Una cifra che l’Inter sta cercando di mettere in piedi tramite la cessioni di alcuni giovani e che consentirebbe a Bento di approdare a Milano come nuovo vice Sommer.

L’opinione di Passione Inter

Come spiegato più volte, l’obiettivo dell’Inter è quello di aggiudicarsi un profilo giovane e talentuoso come quello di Bento da affiancare a Yann Sommer per la prima stagione. Il portiere brasiliano, già nel giro della Nazionale Brasiliana con la quale ha collezionato ben due presenze da titolare in occasione delle ultime due amichevoli, verrebbe promosso al ruolo di titolarissimo dopo il primo anno trascorso in Italia. A favorire il suo approdo in maglia nerazzurra, inoltre, è il suo status di calciatore comunitario grazie al doppio passaporto italiano.