Tifoso rimpiazza il nome di Lukaku. Thuram: “Aiutatemi a trovarlo”

E’ bastata una sola stagione di Marcus Thuram con la maglia dell’Inter per cancellare il ricordo di Romelu Lukaku. L’attaccante francese ha rimpiazzato in tutto e per tutto l’ex belga, dopo il grande rifiuto della scorsa estate da parte del centravanti oggi alla Roma a tornare a Milano.

Tra i festeggiamenti della scorsa domenica per il ventesimo Scudetto, Thuram non ha potuto fare a meno di notare un tifoso con una vecchia maglia nerazzurra numero 9 risalente alla stagione 2019/20, nella quale lo stesso sostenitore ha rimpiazzato il nome di Lukaku con quello dell’attaccante francese sovrapposto con del nastro adesivo.

Un gesto che ha evidentemente colpito Thuram il quale nelle scorse ore su Instagram gli ha dedicato un post lanciando un appello a tutti i tifosi: “Ragazzi, commentate e condividete, aiutatemi a ritrovarlo e gli regalerò la nuova maglia”. In attesa che qualcuno si facci avanti, tra i primi a spuntare nei commenti è stato Bastoni che ha scritto: “Eccomi”.