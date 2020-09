Vidal tratta la rescissione con il Barcellona, poi sarà un giocatore dell’Inter

Arturo Vidal sarà presto un nuovo giocatore dell’Inter. Fortemente voluto dall’allenatore Antonio Conte che non vede l’ora di tornare a lavorare insieme al cileno dopo i tempi passati in bianconero. L’agente del centrocampista sta ora lavorando con il Barcellona sulla buonuscita del proprio assistito e sui premi da riscuotere.

Stando a ciò che riporta l’edizione odierna di Tuttosport, la dirigenza blaugrana, sembra essersi convinta a rescindere il contratto con il cileno ed anche a rinunciare all’indennizzo per il cartellino, così come accaduto con il Siviglia per la cessione di Ivan Rakitic. Il Barcellona, però, chiede a Vidal di rinunciare agli 8 milioni netti che dovrebbe percepire nella stagione 2020-21, mentre il giocatore vorrebbe una buonuscita.

A lavoro vi è l’agente del calciatore Fernando Felicevich che sta tentando di limare queste ultime situazioni senza che divengano spinose. A meno di clamorosi colpi di scena, una volta sistemata la questione con il Barcellona, Vidal sarà un nuovo giocatore dell’Inter.

