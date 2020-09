TS – Inter, il Rennes insiste per Godin. Ma servirebbe una corposa buonuscita in caso di cessione

Non è ancora chiaro in casa Inter quale sarà il futuro di Diego Godin per la prossima annata. Di sicuro l’ex Atletico Madrid non ha alcuna intenzione di cambiare aria, ma dopo il grande finale della scorsa stagione sembrerebbe essere ancor più motivato a restare a Milano e far bene. Nel vertice di Villa Bellini, però, tra i calciatori messi in discussione è stato fatto anche il nome dell’uruguagio. Qualora infatti dovesse esserci l’esigenza di sacrificare un big in difesa, il Faraone verrebbe preferito sul mercato a Skriniar semplicemente per una questione anagrafica.

Sotto questo punto di vista, dunque, va registrato l’interesse da parte del Rennes. Già nei mesi scorsi ci aveva provato il Lione a bussare alla porta di Godin, appena dopo il lockdown quando l’uruguagio sembrava essere scomparso dai radar di Antonio Conte. Il finale esaltante in Europa League lo ha chiaramente rimesso in luce, dimostrando quanto possa ancora essere utile per la difesa nerazzurra. E va detto, infine, che c’è un ulteriore aspetto da non sottovalutare e che potrebbe scoraggiare la cessione. Come sottolineato da Tuttosport, per via dell’ingaggio molto alto, servirebbe una corposa buonuscita da parte dell’Inter in caso di addio.

